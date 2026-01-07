Cosa ha ottenuto davvero l' Italia in cambio del suo sì al Mercosur

L’Italia ha valutato attentamente i benefici e le garanzie offerte dal confronto con il Mercosur. Solo se le premesse di tutela del settore produttivo saranno confermate, si procederà alla sottoscrizione dell’accordo. Questa decisione si basa su una analisi precisa di quanto effettivamente ottenuto in cambio del sì, con l’obiettivo di tutelare gli interessi nazionali e garantire un equilibrio tra opportunità e rischi.

"Se le premesse di garanzia per il mondo produttivo vengono certificate, approveremo in questa fase la sottoscrizione dell'accordo". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, oggi a Bruxelles per incontrare i suoi omologhi europei, apre la strada al sì dell'Italia all'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. Un accordo su cui la posizione dell'Italia è stata basculante – nonostante le prospettive di export che si prospettano con Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay e Bolivia – a causa delle proteste del mondo agricolo, che teme di subire importazioni insostenibili da questi mercati.

