Nel 2026, Luca Ferrari mira a raggiungere un obiettivo ambizioso: un fatturato di 3 miliardi di dollari. Per farlo, continuerà a sviluppare soluzioni innovative presso Bending Spoons, un’azienda milanese dinamica e all’avanguardia. La sede di Milano rappresenta il cuore di questa crescita, offrendo un ambiente stimolante per progetti di alto livello. Questo percorso riflette la volontà di consolidare la posizione dell’azienda nel settore tecnologico globale.

Entrare nella bella e funzionale sede milanese di Bending Spoons è come salire su un’astronave pronta a far rotta su qualche pianeta molto lontano. Quello delle grandi ambizioni dei fondatori della società: Luca Ferrari - il presidente e portavoce - Francesco Patarnello, Matteo Danieli e Luca. 🔗 Leggi su Today.it

Bending Spoons, chi è il numero uno Luca Ferrari che ha speso 4 miliardi di dollari in un anno per rilevare app: cosa ha comprato - «La prima acquisizione, nel 2014, ci costò appena 10 mila dollari», ricorda Luca Ferrari, ceo e primo azionista con il 12,4% di Bending Spoons. corriere.it

Luca Ferrari, mister 11 miliardi: «Renderò Bending Spoons l’azienda di maggior successo in Italia» - Luca Ferrari chiude così il suo intervento al Premio dei Premi, nella Sala Buzzati del Corriere della ... corriere.it

