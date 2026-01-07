Cosa facevano mentre i ragazzi bruciavano Strage Crans-Montana la scoperta shock sui gestori grazie alle telecamere

Nuovi dettagli emergono sulla strage di Crans-Montana grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Le registrazioni, installate su lampioni e all’interno del locale, hanno documentato i momenti dell’incendio al Le Constellation e il comportamento dei gestori presenti. Questi elementi contribuiscono a chiarire le responsabilità e a ricostruire quanto accaduto durante la tragica notte.

Nuovi e inquietanti dettagli emergono sulla strage di Crans-Montana. Come rivelato da Repubblica, alcune telecamere di sorveglianza, installate su due lampioni e all'interno del locale, avrebbero ripreso i momenti più drammatici dell'incendio al Le Constellation, offrendo elementi decisivi sul comportamento dei gestori presenti al momento nel locale. I filmati mostrerebbero il figlio maggiore di Jessica Moretti, nato da un precedente matrimonio e indicato come una sorta di "capo staff", mentre tenta disperatamente di rompere i vetri dell'ex terrazza, trasformata in veranda. Una manovra che, secondo gli investigatori, potrebbe aver influito sulla dinamica del rogo e sulle possibilità di fuga.

Crans-Montana, identificati i sei ragazzi italiani morti, oggi il rimpatrio - L'accusa dell'ambasciatore "Tragedia evitabile".

Crans Montana, l'italiano che ha salvato 10 ragazzi: «Porta d'emergenza bloccata, imploravano aiuto. Mia figlia salva perché arrivata lì tardi» - «Ho sfondato la porta di emergenza e mi sono caduti addosso dei corpi di ragazzi.

