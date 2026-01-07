Corso Amedeo avvicina un' anziana per chiedere informazioni ma è una scusa per rubarle il portafoglio
Un individuo si è avvicinato ad un'anziana nella zona di Corso Amedeo con il pretesto di chiedere informazioni. Mentre la distraeva, è riuscito a sottrarle il portafoglio dalla borsa. Questo episodio evidenzia l'importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali e di mantenere cautela in situazioni di contatto con estranei.
Si è avvicinato con la scusa di chiedere informazioni e, dopo averla distratta, è riuscito a sfilarle il portafogli che teneva nella borsa. Vittima del furto un'anziana che, secondo quanto emerso, sarebbe stata fermata e derubata da un uomo di nazionalità straniera nel tardo pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Reggiolo, truffa all'anziana: si fingono operatori sanitari per rubarle le collanine d'oro
Leggi anche: Trevisani fa mea culpa: «Devo chiedere scusa a quel giocatore dell’Inter, mi sembrava in discesa l’anno scorso ma…»
Pasticceria Renzi Oggi aperti fino alle ore 13:00 Corso Amedeo de Rege 65 Luca RenziFrancesca Chiarello - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.