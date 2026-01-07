Corso Amedeo avvicina un' anziana per chiedere informazioni ma è una scusa per rubarle il portafoglio

Un individuo si è avvicinato ad un'anziana nella zona di Corso Amedeo con il pretesto di chiedere informazioni. Mentre la distraeva, è riuscito a sottrarle il portafoglio dalla borsa. Questo episodio evidenzia l'importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali e di mantenere cautela in situazioni di contatto con estranei.

