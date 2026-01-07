Corso Amedeo avvicina un' anziana per chiedere informazioni ma è una scusa per rubarle il portafoglio

Da livornotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un individuo si è avvicinato ad un'anziana nella zona di Corso Amedeo con il pretesto di chiedere informazioni. Mentre la distraeva, è riuscito a sottrarle il portafoglio dalla borsa. Questo episodio evidenzia l'importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali e di mantenere cautela in situazioni di contatto con estranei.

Si è avvicinato con la scusa di chiedere informazioni e, dopo averla distratta, è riuscito a sfilarle il portafogli che teneva nella borsa. Vittima del furto un'anziana che, secondo quanto emerso, sarebbe stata fermata e derubata da un uomo di nazionalità straniera nel tardo pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

corso amedeo avvicina un anziana per chiedere informazioni ma 232 una scusa per rubarle il portafoglio

© Livornotoday.it - Corso Amedeo, avvicina un'anziana per chiedere informazioni ma è una scusa per rubarle il portafoglio

Leggi anche: Reggiolo, truffa all'anziana: si fingono operatori sanitari per rubarle le collanine d'oro

Leggi anche: Trevisani fa mea culpa: «Devo chiedere scusa a quel giocatore dell’Inter, mi sembrava in discesa l’anno scorso ma…»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.