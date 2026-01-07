Corso Amedeo avvicina un' anziana per chiedere informazioni ma è una scusa per rubarle il portafoglio

A Corso Amedeo, un uomo si è avvicinato a un’anziana con l’intento di chiedere informazioni, ma si trattava di una scusa. Mentre la distraeva, le ha sottratto il portafoglio dalla borsa. Questo episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali, anche in situazioni apparentemente tranquille, per prevenire furti e truffe.

Si è avvicinato con la scusa di chiedere informazioni e, dopo averla distratta, è riuscito a sfilarle il portafogli che teneva nella borsa. Vittima del furto un'anziana che, secondo quanto emerso, sarebbe stata fermata e derubata da un uomo di nazionalità straniera nel tardo pomeriggio di ieri.

