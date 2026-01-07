Coppola priorità assoluta al Milan | i due motivi per cui può essere il colpo in difesa

Il Milan valuta il ritorno di Diego Coppola, attualmente in Premier League, come possibile rinforzo difensivo. La sua esperienza internazionale e le caratteristiche tecniche lo rendono un’opportunità interessante per la rosa rossonera. In questo contesto, analizziamo i due motivi principali per cui il giovane talento potrebbe rappresentare un acquisto strategico per i campioni d’Italia.

Calciomercato Milan, Diego Coppola potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Premier League. Occhio all'occasione per il Diavolo. Le ultime novità da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

