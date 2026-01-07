Coppa Italia rimonta e goleada | Akragas Slp batte Gemini 4-1 nell’andata degli ottavi

Nell’andata degli ottavi di Coppa Italia, l’Akragas Slp ha ottenuto una vittoria importante contro il Gemini, prevalendo 4-1 allo stadio Toto Russo di Aragona. Dopo un primo tempo difficile, la squadra ha reagito nella ripresa, portando a casa un risultato che favorisce il passaggio del turno nel doppio confronto. Un risultato che mette in buona posizione l’Akragas in vista della sfida di ritorno.

Rimonta, gol e un risultato che indirizza ormai abbastanza chiaramente l'esito del doppio confronto. L’Akragas Slp supera 4-1 il Gemini nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, allo stadio Toto Russo di Aragona, ribaltando nella ripresa una partita che si era complicata nei primi 45. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

