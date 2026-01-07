Coppa Italia Primavera niente da fare per il Milan | il Parma batte i rossoneri

Il Milan Primavera si arrende ai quarti di finale della Coppa Italia Primavera, sconfitto dal Parma. La partita si è conclusa con la vittoria dei ducali, che hanno superato i rossoneri e proseguito il loro percorso nella competizione. Di seguito, si presenta un riassunto dettagliato dell’incontro e delle principali azioni che hanno determinato l’esito del match.

Giornata amara per il Milan Primavera di Giovanni Renna. I rossoneri vengono eliminati dalla Coppa Italia per mano del Parma: il resoconto del match.

