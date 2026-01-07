Coppa Italia Primavera Fiorentina-Napoli 3-1 | azzurrini eliminati agli ottavi di finale

Il Napoli Primavera si è fermato agli ottavi di finale della Coppa Italia, sconfitto 3-1 dalla Fiorentina nel match disputato al Viola Park. La partita ha concluso il percorso dei ragazzi azzurri nella competizione, segnando l’eliminazione in questa fase. Una prova che ha evidenziato le sfide e le opportunità di crescita per il settore giovanile partenopeo.

Azzurrini eliminati. La Coppa Italia Primavera per il Napoli termina agli ottavi di finale. Decisiva la sconfitta contro la Fiorentina per 3-1 nella bella cornice del Viola Park. In campionato, la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Napoli 3-1: azzurrini eliminati agli ottavi di finale Leggi anche: Coppa Italia Primavera, Cesena-Napoli 4-5: azzurrini agli ottavi di finale Leggi anche: Coppa Italia, avanza anche il Napoli Primavera: azzurrini agli ottavi con un pirotecnico 4-5 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Coppa Italia Primavera, la designazione per Fiorentina-Napoli; Coppa Italia Primavera | Hellas Verona-Lazio, la designazione arbitrale; Primavera: Fiorentina-Napoli, domani alle ore 11.30 per gli ottavi di Coppa Italia; Ultimi Video | Serie A Enilive 2025/26. Coppa Italia Primavera: Fiorentina-Napoli 3-1, azzurrini eliminati - La Coppa Italia Primavera per il Napoli si chiude agli ottavi di finale. ilnapolionline.com

Coppa Italia Primavera, Fiorentina ai quarti: Napoli battuto 3-1 - Braschi e compagni hanno battuto al Viola Park i pari età del Napoli col punteggio di ... firenzeviola.it

Viola ai quarti di finale di Coppa Italia Primavera - Arrembante e sfrontata, la Fiorentina si prende la sua meritata rivincita contro il Napoli e vola ai quarti di finale di Coppa Italia Primavera. nove.firenze.it

La Solbiatese alza ancora la Coppa Italia: Lemine Almenno ribaltata 2-1 e festa nerazzurra - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.