Coppa d' Africa l' Algeria passa in extremis la Costa d' Avorio domina

La fase dei quarti di finale della Coppa d'Africa si è conclusa con due incontri distinti: l'Algeria ha ottenuto la qualificazione all'ultimo istante, mentre la Costa d'Avorio ha dimostrato una netta superiorità. A Milano, 7 gennaio 2025, si chiudono così gli ottavi, segnando un passo importante verso le semifinali del torneo continentale.

Milano, 7 gennaio 2025 - La Coppa d’Africa completa il quadro dei quarti di finale con due ottavi molto diversi tra loro. Da una parte l’equilibrio portato all’estremo, risolto solo allo scadere dei supplementari; dall’altra una gara a senso unico, illuminata dal talento dei giovani. L’ Algeria stacca il pass per i quarti con una vittoria sofferta contro la Repubblica Democratica del Congo, piegata solo al 119’. Una sfida bloccata, giocata più con la testa che con il cuore, in cui entrambe le squadre hanno pensato prima a non scoprirsi. Poche vere occasioni, ritmi bassi e grande attenzione difensiva hanno accompagnato i 90 minuti regolamentari e buona parte dell’extra time. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

