Coppa d’Africa Algeria ai quarti al 119’ | infortunio per Bennacer

L’Algeria si qualifica ai quarti di finale della Coppa d’Africa dopo una partita combattuta fino ai supplementari, conclusasi con un gol di Boulbina al 119’. La vittoria contro la Repubblica Democratica del Congo permette alla squadra di Vladimir Petkovi? di avanzare nel torneo, anche se l’incontro è stato segnato da un infortunio per Bennacer.

L' Algeria vola ai quarti di finale al termine di una battaglia decisa solo ai supplementari. La squadra guidata da Vladimir Petkovi? elimina la Repubblica Democratica del Congo grazie a un gol al 119': firma di Boulbina, destro a giro all'incrocio che chiude il match. Nel prossimo turno l'Algeria affronterà la Nigeria, ma c'è apprensione per le condizioni di Ismaël Bennacer, costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia. Avanzano anche i campioni in carica della Costa d'Avorio, che superano senza difficoltà il Burkina Faso con un netto 3-0. Ai quarti li attende l' Egitto di Mohamed Salah, sfida in programma sabato ad Agadir.

