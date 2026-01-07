Copenhagen-Napoli info e biglietti in vista del match di Champions League

Copenhagen-Napoli è una delle sfide chiave della fase a gironi di Champions League, con importanti implicazioni per la qualificazione. Per seguire il match, è possibile consultare le informazioni su orari, biglietti e modalità di accesso. A gennaio, il Napoli affronterà due incontri fondamentali, uno in trasferta e uno in casa, nel percorso verso la qualificazione alla fase successiva della competizione.

Il mese di gennaio sarà cruciale in ottica Champions League per il Napoli. Gli azzurri avranno due match decisivi, uno in trasferta e l’altro in casa. In terra danese gli azzurri saranno chiamati ad affrontare il Copenhagen per una sfida che dirà molto su quello che sarà il futuro degli azzurri all’interno della competizione europeo. Copenhagen-Napoli, info e biglietti. Il sito ufficiale del club partenopeo ha chiarito attraverso un comunicato ufficiale tutte quelle che saranno le modalità di vendita dei biglietti, il costo e le info del caso. “Per la gara FC Copenhagen vs Napoli, valida per la League phase di UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 20 gennaio 2026 alle ore 21:00, la SSC Napoli comunica che dalle ore 12. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Per la gara Copenaghen vs Napoli, valida per la League phase di UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 20 gennaio 2026 alle ore 21:00, la SSC Napoli comunica che dalle ore 12.