Il Cagliari ha annunciato i convocati per la partita contro la Cremonese. La rosa scelta da Pisacane comprende i giocatori disponibili per questa importante sfida di Serie A. Ecco le decisioni dell’allenatore in vista dell’incontro, che si svolgerà prossimamente. La selezione riflette le strategie del club e le condizioni dei calciatori in vista di questa partita.

Convocati Cagliari, ufficializzate le scelte per la sfida contro la Cremonese: ecco cosa ha deciso Pisacane in vista del match di Serie A Sono stati ufficializzati i convocati del club sardo in vista della sfida tra Cremonese e Cagliari. Di seguito riportiamo le decisioni prese da Pisacane per il match di domani, valido per la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Convocati Cagliari per la sfida contro la Cremonese: le scelte di Pisacane per la partita

Leggi anche: Convocati Cagliari per la sfida contro il Como, le scelte del tecnico rossoblù Pisacane in vista del match di Serie A – FOTO

Leggi anche: Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus. Ecco la lista completa: la decisione finale su Mina!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Milan: i convocati; Leao verso il recupero, Gabbia ancora a parte; Cagliari-Milan: i convocati di Fabio Pisacane.; Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Pisacane conferma Kiliçsoy. Allegri ritrova Leao dal 1'.

I convocati grigiorossi per la sfida con il Cagliari: fuori ancora Sarmiento (e Collocolo). - Cagliari, sfida valida per la 19ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma domani giovedì 8 gennaio alle ore 18. sportgrigiorosso.it