Controlli della Polizia a Frosinone | due denunciati e una segnalazione per droga

Nell’ambito dei controlli di routine, la Polizia di Frosinone ha identificato due persone denunciate per violazioni di provvedimenti amministrativi e una segnalazione riguardante sostanze stupefacenti. L’attività rientra nelle attività di prevenzione e tutela del territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato due persone per violazione di provvedimenti amministrativi.Violazione del Foglio di ViaI due soggetti sono risultati inottemperanti al provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Controlli della Polizia a Frosinone: due denunciati e una segnalazione per droga Leggi anche: Controlli della Polizia, due persone trovate a Frosinone nonostante il divieto di ritorno Leggi anche: Cercola, controlli nelle scuole: droga e coltelli negli zaini, denunciati due minorenni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Polizia di Stato: controlli in provincia; Frosinone, controlli della Polizia di Stato: 400 persone identificate; Frosinone – Controlli della polizia, oltre 400 persone identificate; Frosinone e Cassino, weekend ad alta tensione: minacce con falce e hashish sequestrato. Controlli a Frosinone: due denunciati per violazione del Foglio di Via - Intervento della Polizia di Stato durante il controllo del territorio: un terzo soggetto segnalato alla Prefettura per possesso di cocaina ... tunews24.it

Minacciano un uomo con ronchetta e falce: denunciata una giovane coppia. Controlli serrati della polizia - L'episodio si è verificato a Frosinone, 'protagonisti' un uomo di 31 anni ed una donna di 26 anni. tunews24.it

Foglio di via violato: due denunce a Frosinone - Nei giorni scorsi il personale della polizia di stato di Frosinone ha denunciato due persone e segnalato una terza nel corso di un ordinario controllo del territorio. ciociariaoggi.it

Il 2025 della Polizia Stradale: numeri, controlli e sicurezza - facebook.com facebook

Rafforzati i controlli della Polizia di Stato durante la notte di Capodanno a Milano, con interventi mirati in piazza Duomo, piazza Diaz, nelle principali zone della movida e nei quartieri Comasina e Garibaldi Venezia, oltre che in alcune aree residenziali. Il bilanc x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.