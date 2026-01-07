Contro le signore mie del madurismo
Il discorso si concentra su un'analisi critica delle posizioni e delle azioni di Donald Trump, evidenziando come il suo interesse principale non sia l'espansione democratica, ma il controllo delle risorse energetiche, in particolare il petrolio, per favorire la competitività economica. Una riflessione sobria e obiettiva che invita a considerare le vere motivazioni alla base delle politiche internazionali, senza cadere in semplificazioni o sensazionalismi.
Signora mia, questo Trump non ha alcun interesse per l’export democratico, vuole solo il petrolio in funzione competitiva e. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: «Le mie gambe tremano, e le mie spalle non sono più coperte dalle tue, che erano più grandi delle mie. Mi guardo indietro, e mi accorgo che adesso sono sola»
Leggi anche: Marion Jones combatte contro la malattia: "Le mie ginocchia sono appese a un filo"
Contro le signore mie del madurismo.
Contro le signore mie del madurismo - Prima il tribunale della Coscienza Morale Collettiva condanna l’America perché vuole esportare la democrazia, oggi perché vuole esportare petrolio. ilfoglio.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.