Contributo affitto 2025 a Pisa | è già possibile presentare le ricevute dei canoni

È possibile già presentare le ricevute dei canoni di affitto 2025 per il contributo affitto 2025 a Pisa. Fino al 31 gennaio 2026, gli ammessi alla graduatoria provvisoria possono caricare le ricevute sul portale dei servizi digitali del Comune, in attesa dell’adozione della graduatoria definitiva. Questa procedura consente di completare la documentazione richiesta e facilitare il processo di assegnazione del contributo.

