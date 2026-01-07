La Juventus ha svolto una seduta defaticante alla Continassa, con alcuni giocatori ancora a parte, tra cui Conceicao e Kelly. La squadra si prepara al prossimo impegno, monitorando le condizioni dei giocatori infortunati e valutando i tempi di recupero. Ecco le ultime notizie sulla formazione e gli aggiornamenti dalla sede bianconera.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Archiviata la vittoria contro il Sassuolo, la Juventus si è ritrovata al campo in mattinata per iniziare a preparare la sfida contro la Cremonese. Lavoro defaticante per la squadra. Conceicao e Kelly hanno lavorato a parte. Solo nei prossimi giorni si capirà se saranno a disposizione per il Monday Night. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: seduta defaticante per la squadra. Conceicao e Kelly ancora a parte

