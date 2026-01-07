Conte polemizza a Dazn | Sugli episodi siamo stati danneggiati | Hoijlund deve amputarsi il braccio?

Antonio Conte ha commentato a Dazn il pareggio tra Napoli e Verona, sottolineando le difficoltà incontrate dalla squadra. Il tecnico ha espresso il suo disappunto riguardo agli episodi arbitrali, evidenziando come possano aver influenzato il risultato. In particolare, Conte ha sollevato dubbi su alcune decisioni che, a suo avviso, hanno danneggiato il suo team. Le parole di Conte si inseriscono nel contesto delle polemiche relative alle valutazioni arbitrali durante la partita.

Conte ha parlato a Dazn dopo il pareggio del suo Napoli contro l'Hellas Verona. Polemico sugli episodi, soprattutto sul gol annullato. Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara pareggiata al Maradona contro l'Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni. SUGLI EPISODI – «Per come si era messa partita potevamo anche perdere la partita. Nel primo tempo potevamo fare meglio, anche se gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a reagire, avendo la forza giusta per andare a pareggiarla.

Conte: "Ma Hojlund doveva amputarsi il braccio? Ora l'Inter, faremo la conta..." - 2 interno col Verona, il tecnico del Napoli stizzito per alcune decisioni arbitrali e frustrato per la pochezza delle risorse. msn.com

Conte netto dopo la Juve: "Il Napoli poteva lasciarci le penne ma..." - 15 giorni" Conte a Dazn: "In ogni partita ci sono diverse fasi. corrieredellosport.it

