In un’intervista a Dazn, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato gli episodi recenti, evidenziando come la sua squadra sia stata penalizzata. Ha inoltre sollevato una questione riguardante Hoijlund, chiedendosi se debba affrontare un’amputazione al braccio. Le sue parole seguono il pareggio del Napoli contro l’Hellas Verona, offrendo uno sguardo sulle sue impressioni e sulle sfide affrontate.

Conte ha parlato a Dazn dopo il pareggio del suo Napoli contro l’Hellas Verona. Polemico sugli episodi, soprattutto sul gol annullato. Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara pareggiata al Maradona contro l’Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Napoli Hellas Verona 2-2, riesce solo a metà la rimonta per gli uomini di Conte. Annullato un gol ad Hoijlund SUGLI EPISODI – «Per come si era messa partita potevamo anche perdere la partita. Nel primo tempo potevamo fare meglio, anche se gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a reagire, avendo la forza giusta per andare a pareggiarla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte a Dazn: «Sugli episodi siamo stati danneggiati: Hoijlund deve amputarsi il braccio?»

Leggi anche: Antonio Conte in diretta TV sul gol annullato a Hojlund: “Cosa doveva fare? Amputarsi il braccio?”

Leggi anche: Napoli, Conte: ”Siamo stati squadra, ci siamo goduti la serata contro una grande squadra quale il Milan”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, Conte a Dazn: Non abbiamo fatto giocare la Lazio; Lazio-Napoli, Conte: Vittoria di grande livello, nessuno pensava di vederci lì in alto, sul mercato....

Conte a Dazn: "Episodi ci hanno danneggiato! Hojlund doveva amputarsi il braccio? Sull'Inter..." - A fine gara, dopo il pari del suo Napoli contro il Verona, ai microfoni di DAZN si presenta mister Antonio Conte: "Per come si era messa partita potevamo anche perdere la partita - tuttonapoli.net