Consorzio universitario Ruvolo se ne va | Scelte che mettono a rischio il risanamento e il diritto allo studio
Il vicepresidente del Consorzio universitario Ecua, Ruvolo, ha annunciato le proprie dimissioni irrevocabili, definendole un gesto di protesta contro le decisioni della Regione che, a suo avviso, compromettono il risanamento e il diritto allo studio. La sua scelta sottolinea le tensioni tra le istituzioni e il settore universitario, evidenziando le criticità legate alle politiche regionali e il rischio di influire negativamente sulla tutela degli studenti e sulla stabilità del consorzio.
Dimissioni irrevocabili dalla carica di vicepresidente del Consorzio universitario Ecua come atto di protesta civile contro le scelte della Regione. A formalizzarle è il professore Giovanni Ruvolo che conferma di aver lasciato l’incarico già il 12 settembre motivando la decisione con la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
