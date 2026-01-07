Consorzio universitario Ruvolo se ne va | Scelte che mettono a rischio il risanamento e il diritto allo studio

Il vicepresidente del Consorzio universitario Ecua, Ruvolo, ha annunciato le proprie dimissioni irrevocabili, definendole un gesto di protesta contro le decisioni della Regione che, a suo avviso, compromettono il risanamento e il diritto allo studio. La sua scelta sottolinea le tensioni tra le istituzioni e il settore universitario, evidenziando le criticità legate alle politiche regionali e il rischio di influire negativamente sulla tutela degli studenti e sulla stabilità del consorzio.

