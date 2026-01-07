Consorzio Comars | una preziosa opportunità per crescere insieme

Il Consorzio Comars offre un'opportunità concreta di crescita condivisa. Venerdì 9 gennaio 2026, alle 16.00, presso la sede dell'Associazione L'Arca in Via Giuliana Ciuffoni Stanghini a Monte San Savino, si terrà l'evento conclusivo del progetto, finanziato da Intesa Sanpaolo e promosso da partner come Colap, L'Arca e Fondazione CESVI. Un momento di confronto e valorizzazione delle iniziative realizzate.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Venerdì 9 gennaio, dalle ore 16.00, presso la sede dell'Associazione L'Arca i n Via Giuliana Ciuffoni Stanghini 12 a Monte San Savino, si terrà l'evento conclusivo del progetto, finanziato da Intesa Sanpaolo e promosso da alcuni partner come le consorziate Colap e L'Arca e Fondazione CESVI. L'evento prevede la partecipazione dell'Assessora alle Politiche Sociali della Regione Toscana Monia Monni ed è rivolto ai lavoratori, benefattori, volontari dell'associazione, istituzioni pubbliche, realtà profit e non profit che ci collaborano. “Tu sei prezioso” è il progetto dell'Associazione L’Arca, consorziata COMARS, che, grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula in collaborazione con CESVI, ha potuto vedere la realizzazione nel 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Il bebè dopo la terapia intensiva. Una Casa dove crescere insieme

Leggi anche: ‘Per crescere insieme’, a San Giovanni in Sugana il concerto di Natale: “Festeggiamo insieme l’inclusione e la comunità”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il periodo delle Feste è un momento prezioso per fermarsi, ritrovarsi e riconoscere il valore dello stare insieme. È nelle relazioni, nella collaborazione quotidiana e nella condivisione che nasce la forza di una comunità. Il Consorzio Sociale Comars è fatto di p - facebook.com facebook