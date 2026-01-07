Il film di Davide De Stefano, nato a Vezzano, sta ricevendo riconoscimenti sia dalla critica che dal pubblico. La sua candidatura agli Oscar rappresenta un importante traguardo, posizionandolo tra le produzioni italiane più apprezzate a livello internazionale. Un risultato che evidenzia la qualità e il valore artistico del lavoro, contribuendo a mettere in luce il talento italiano nel panorama cinematografico globale.

Vezzano, 7 gennaio 2026 – Da Vezzano alla statuetta più importante del cinema mondiale, l’Oscar, come i kolossal Titanic, Il Padrino, Forrest Gump. Il film del 2024 “Il monaco che vinse l’Apocalisse” diretto da Jordan River e ispirato a Gioacchino da Fiore, è stato proposto per le candidature agli Oscar 2026, con il suo adattamento inglese “Joachim and the Apocalypse”. Lo scenografo è il vezzanese Davide De Stefano, il film dopo l’uscita americana a ottobre è stato iscritto per entrare in tutte le categorie dei premi e anche quella della scenografia, concorrendo con film come Avatar e Frankenstein. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consenso di critica e pubblico per il film. Davide De Stefano, da Vezzano in corsa per gli Oscar

