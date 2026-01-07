Confesercenti segnala un nuovo aumento dell’inflazione, con prezzi che accelerano e il costo della vita in crescita. Sebbene i livelli restino moderati, questa situazione desta preoccupazione per le famiglie italiane, che devono affrontare un aumento dei costi quotidiani. È importante monitorare l’andamento dei prezzi e valutare le possibili misure di sostegno per mitigare gli effetti di questa fase di aumento.

L’inflazione torna a ruggire dando segnali di accelerazione e tutto ciò, anche se i livelli restano complessivamente moderati, aumenta la preoccupazione per l’impatto sulle famiglie. È l’allarme lanciato da Confesercenti commentando i dati Istat: nel 2025 i prezzi al consumo aumentano in media dell’1,5%, in salita rispetto al +1,0% del 2024. Il problema, sottolinea l’associazione, non è tanto il dato generale quanto la distribuzione degli aumenti, che colpiscono soprattutto le spese essenziali e ricorrenti. Alimentari, mobilità, tariffe e servizi indispensabili registrano rincari che incidono immediatamente sulla percezione del caro-vita, riducendo gli spazi di manovra dei bilanci familiari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Confesercenti lancia l’allarme: “Prezzi in accelerazione e caro-vita in aumento”

Leggi anche: “Casi in aumento, pochi sanno come si trasmette!”. Burioni lancia l’allarme

Leggi anche: Il Wwf lancia l’allarme: la crisi climatica stravolge l’agricoltura italiana e fa crescere i prezzi dei prodotti locali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Confesercenti lancia l'allarme 'desertificazione commerciale' - Allarme "desertificazione commerciale" in provincia e a Trento, in particolare nei quartieri della Bolghera e di Cristo Re e per gli esercizi di prossimità. ansa.it

Confesercenti lancia l’allarme negozi. Per ogni apertura, tre hanno chiuso - Avanti così e tra dieci anni le inaugurazioni dei negozi potrebbero restare un ricordo. quotidiano.net

Confesercenti del Trentino lancia l'allarme "desertificazione commerciale" - Allarme "desertificazione commerciale" a Trento, in particolare nei quartieri della Bolghera e di Cristo Re. rainews.it

Campania, aumenti nel 2026 da 300 a 500 euro a persona. Confesercenti lancia allarme - facebook.com facebook

Bando Commercio Sardegna, Confesercenti lancia l’allarme: ritardi nelle liquidazioni e imprese in attesa x.com