Confcommercio Giugliano | Sicurezza urbana non più rinviabile Subito un tavolo permanente
Confcommercio Giugliano in Campania, insieme alle associazioni ALCA, AICAST e AICG, evidenzia l’importanza di affrontare senza ritardi la questione della sicurezza urbana. È fondamentale istituire quanto prima un tavolo permanente con le istituzioni locali, per promuovere interventi efficaci e sostenibili a tutela della comunità. Solo attraverso un confronto stabile e continuo si potranno individuare soluzioni concrete e durature.
Confcommercio Giugliano in Campania, insieme alle Associazioni di Categoria ALCA – AICAST – AICG, lancia un nuovo e urgente appello alle istituzioni locali affinché venga convocato con la massima urgenza un tavolo permanente sulla sicurezza urbana. La richiesta nasce da una situazione che il comparto commerciale definisce ormai non più sostenibile. Nella notte del 31 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Giugliano, Iovinella (FdI) scrive al Prefetto dopo il furto all’enoteca: “Serve un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza”
Leggi anche: A14, tavolo permanente tra Regione, Mit e Autostrade per l’Italia: “Più sicurezza, meno disagi per gli utenti”
Decreto Piantedosi, Confesercenti e Confcommercio: “La sicurezza non è responsabilità dei commercianti” - Le associazioni di categoria alzano la voce contro il nuovo decreto del ministero dell'Interno Piantedosi, che impone ... lanazione.it
Lettera Anci-Confcommercio, rigenerazione urbana imprescindibile - "Un'efficace politica di rigenerazione urbana non può prescindere dalla dimensione economica e sociale, che è quella che dà vita alle città": così i presidenti di Anci, Gaetano Manfredi, e di ... ansa.it
Confcommercio Toscana, sicurezza preoccupa le imprese - La sicurezza "preoccupa" le imprese del Centro Italia: è quanto emerge dall'indagine annuale di Confcommercio sulla legalità, presentata oggi a Roma e rielaborata da Confcommercio Toscana. ansa.it
ULTIM'ORA POTENZA CALCIO Potenza-Giugliano 0-0 (Primo Tempo) Lasciate un commento. Fate sentire la vostra "Voce" Ph: Nicola Remollino #vociingioco #webtv #Basilicata #calcio #potenzacalcio Potenza Calcio Vociingioco.com - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.