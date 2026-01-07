Confcommercio Giugliano | Sicurezza urbana non più rinviabile Subito un tavolo permanente

Confcommercio Giugliano in Campania, insieme alle associazioni ALCA, AICAST e AICG, evidenzia l’importanza di affrontare senza ritardi la questione della sicurezza urbana. È fondamentale istituire quanto prima un tavolo permanente con le istituzioni locali, per promuovere interventi efficaci e sostenibili a tutela della comunità. Solo attraverso un confronto stabile e continuo si potranno individuare soluzioni concrete e durature.

Confcommercio Giugliano in Campania, insieme alle Associazioni di Categoria ALCA – AICAST – AICG, lancia un nuovo e urgente appello alle istituzioni locali affinché venga convocato con la massima urgenza un tavolo permanente sulla sicurezza urbana. La richiesta nasce da una situazione che il comparto commerciale definisce ormai non più sostenibile. Nella notte del 31 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

