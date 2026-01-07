Confcommercio Giugliano | Sicurezza urbana non più rinviabile Subito un tavolo permanente

Confcommercio Giugliano in Campania, insieme alle associazioni ALCA, AICAST e AICG, evidenzia l’importanza di affrontare senza ritardi la questione della sicurezza urbana. È fondamentale istituire quanto prima un tavolo permanente con le istituzioni locali, per promuovere interventi efficaci e sostenibili a tutela della comunità. Solo attraverso un confronto stabile e continuo si potranno individuare soluzioni concrete e durature.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.