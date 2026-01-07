Conerobus Mancinelli all' attacco | Situazione critica e risposte assenti La Regione esca dal silenzio | VIDEO

Valeria Mancinelli, consigliera regionale ed ex sindaca di Ancona, torna a esprimersi sulla difficile situazione di Conerobus e del trasporto pubblico locale. In un momento di criticità, la sua richiesta è quella di un intervento concreto da parte della Regione, che finora ha mantenuto un atteggiamento di silenzio. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, evidenziando la necessità di risposte chiare e tempestive.

