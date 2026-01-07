Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettere estratte AGGIORNATO

Sono state rese note le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria. Questo aggiornamento riguarda i candidati coinvolti nelle procedure, che possono consultare i dettagli ufficiali per prepararsi alle prossime fasi delle prove.

