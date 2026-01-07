Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettere estratte AGGIORNATO

Sono state rese note le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria. Questo aggiornamento riguarda i candidati coinvolti nelle procedure, che possono consultare i dettagli ufficiali per prepararsi alle prossime fasi delle prove.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettere estratte AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettere estratte [AGGIORNATO] Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettere estratte [AGGIORNATO] La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettere estratte [AGGIORNATO]; Concorso docenti PNRR 3, soglie di sbarramento per la prova orale: ancora silenzio per la scuola secondaria; Concorso docenti PNRR3: prime convocazioni prova orale infanzia e primaria dal 19 gennaio. Per la secondaria tutto tace [LO SPECIALE]; Dall'aggiornamento GaE e GPS, agli elenchi regionali per il ruolo. Parte il terzo ciclo per le abilitazioni. Tutte le novità 2026 a cura di Sonia Cannas. Concorso docenti PNRR3, alle riserve fino al 50% dei posti in graduatoria. Chi ne ha diritto - Concorso docenti PNRR3: quali candidati, superate le prove, avranno diritto alla riserva dei posti nella formulazione della graduatoria? orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR 3, soglie di sbarramento per la prova orale: ancora silenzio per la scuola secondaria - Ancora nessuna novità in merito alle soglie di sbarramento per la prova orale del concorso PNRR 3 dei candidati della scuola secondaria. orizzontescuola.it Corrao (Confintesa Lavoratori della Conoscenza): Concorso PNRR 3, soglie di sbarramento: ancora un osceno silenzio per la scuola secondaria. - Ancora nessuna novità in merito alle soglie di sbarramento per la prova orale del concorso PNRR 3 dei candidati della scuola secondaria: le anomalie. blogsicilia.it

Concorso Docenti Prova Orale con consulenza specifica e docente in linea [www.origineconcorsi.it/uda](https://l.facebook.com/l.phpu=http%3A%2F%2Fwww.origineconcorsi.it%2Fuda%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5 - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: quali candidati, superate le prove, avranno diritto alla riserva dei posti nella formulazione della graduatoria L’art. 5 del D.P.R. 487/1994 come modificato dall’art. 1 l. e) del D.P.R. 82/2023 dispone "Nei pubblici concorsi, le … x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.