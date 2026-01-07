Concistoro Papa Leone chiude la Porta Santa e ritrova i cardinali

Il concistoro di Papa Leone si è concluso con la chiusura della Porta Santa e l'incontro con i cardinali. L’evento, descritto dalla Santa Sede, mira a rafforzare la comunione tra il Papa e i cardinali, favorendo collaborazione e sostegno nel governare la Chiesa universale. Questa occasione sottolinea l’importanza del dialogo e della condivisione di responsabilità tra il Santo Padre e i suoi collaboratori.

Un incontro, come si legge nella nota diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, che vuole rafforzare “la comunione tra il Vescovo di Roma ed i cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla sollecitudine per il bene della Chiesa universale“, oltre a favorire “sostegno e consiglio al Santo Padre nell’esercizio della sua alta e gravoso responsabilità nel governo“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

