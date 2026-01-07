Concistoro | cos’è come funziona e a cosa serve

Da lettera43.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concistoro è un momento importante per la Chiesa cattolica, durante il quale il Papa convoca i cardinali per discutere questioni di rilievo e, in alcuni casi, procedere alla creazione di nuovi cardinali. Si svolge generalmente in forma riservata e rappresenta un’occasione per approfondire temi di interesse ecclesiastico. L’evento, convocato dal Papa, si svolge a porte chiuse e coinvolge i membri del Collegio cardinalizio, come nel caso del prossimo incontro in Vaticano.

Papa Leone XIV ha convocato il suo primo Concistoro straordinario. I lavori si svolgono mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio 2026 in Vaticano, a porte chiuse, con la partecipazione dei membri del Collegio cardinalizio. Al centro delle due giornate ci sono i principali nodi del pontificato: la Evangelii gaudium e la missionarietà della Chiesa, l’attuazione della costituzione apostolica Praedicate Evangelium, il ruolo della Curia romana nel rapporto con le Chiese particolari, la sinodalità e la liturgia. L’obiettivo, spiega la Santa Sede, è favorire un discernimento comune e offrire consiglio al papa nel governo della Chiesa universale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

concistoro cos8217232 come funziona e a cosa serve

© Lettera43.it - Concistoro: cos’è, come funziona e a cosa serve

Leggi anche: Dieta volumetrica: cos’è, come funziona e a cosa serve

Leggi anche: Finanziamento auto: come funziona e cosa serve per richiederlo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cos'è un Concistoro? Papa Leone XIV ne dà il tono

Video Cos'è un Concistoro? Papa Leone XIV ne dà il tono

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.