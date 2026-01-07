Concistoro | cos’è come funziona e a cosa serve

Il Concistoro è un momento importante per la Chiesa cattolica, durante il quale il Papa convoca i cardinali per discutere questioni di rilievo e, in alcuni casi, procedere alla creazione di nuovi cardinali. Si svolge generalmente in forma riservata e rappresenta un’occasione per approfondire temi di interesse ecclesiastico. L’evento, convocato dal Papa, si svolge a porte chiuse e coinvolge i membri del Collegio cardinalizio, come nel caso del prossimo incontro in Vaticano.

Papa Leone XIV ha convocato il suo primo Concistoro straordinario. I lavori si svolgono mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio 2026 in Vaticano, a porte chiuse, con la partecipazione dei membri del Collegio cardinalizio. Al centro delle due giornate ci sono i principali nodi del pontificato: la Evangelii gaudium e la missionarietà della Chiesa, l'attuazione della costituzione apostolica Praedicate Evangelium, il ruolo della Curia romana nel rapporto con le Chiese particolari, la sinodalità e la liturgia. L'obiettivo, spiega la Santa Sede, è favorire un discernimento comune e offrire consiglio al papa nel governo della Chiesa universale.

