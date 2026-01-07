Concerto per l’inizio dell’anno dei Pollicini al Duomo di Padova
Il concerto di inizio anno dei Polli(ci)ni al Duomo di Padova rappresenta una tradizione consolidata, che celebra l’arrivo del nuovo anno attraverso la musica dell’orchestra giovanile. Un momento di incontro e di augurio per la città, organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Cesare Pollini”. L’evento conclude le festività natalizie offrendo un’opportunità di condivisione culturale e musicale, con i migliori propositi per il 2026.
È una tradizione consolidata il benvenuto in note al nuovo anno da parte dell’orchestra giovanile I Polli(ci)ni, un augurio musicale per la città a chiusura delle feste, con i migliori propositi per il 2026, che naturalmente viene fatto anche a nome del Conservatorio “Cesare Pollini”. Lo speciale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Padova urbs picta: visita al battistero e Duomo di Padova
Leggi anche: Firenze, Daniele Di Bonaventura in concerto al museo dell'Opera del Duomo
Bellissimo Gran Concerto D’Inizio Anno 2026 del “Corpo Bandistico Città di Pozzallo” nello splendido scenario della Chiesa Madre Madonna del Rosario. Un grazie di cuore al bravissimo Maestro Leandro Sortino e al presidente Antonino Scala. Un doveroso - facebook.com facebook
"Concerto di Inizio Anno con ATN Band" Quando: 4 gennaio, ore 15:00 – 18:00 Dove: Piazza dell'Abbazia, Finalpia #visitfinaleligure #myperfectplace #finalpia x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.