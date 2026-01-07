Concerto per l’inizio dell’anno dei Pollicini al Duomo di Padova

Il concerto di inizio anno dei Polli(ci)ni al Duomo di Padova rappresenta una tradizione consolidata, che celebra l’arrivo del nuovo anno attraverso la musica dell’orchestra giovanile. Un momento di incontro e di augurio per la città, organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Cesare Pollini”. L’evento conclude le festività natalizie offrendo un’opportunità di condivisione culturale e musicale, con i migliori propositi per il 2026.

È una tradizione consolidata il benvenuto in note al nuovo anno da parte dell’orchestra giovanile I Polli(ci)ni, un augurio musicale per la città a chiusura delle feste, con i migliori propositi per il 2026, che naturalmente viene fatto anche a nome del Conservatorio “Cesare Pollini”. Lo speciale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

