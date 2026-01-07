Con l’Unitre gli atenei di Macerata e Camerino

L’Unitre di Tolentino rafforza i propri legami con le università di Macerata e Camerino, ampliando le opportunità di formazione, cultura e ricerca per i propri iscritti. Grazie a questa collaborazione, docenti e ricercatori degli atenei partecipano attivamente alle attività, offrendo un contributo qualificato e stimolante. Questi accordi rappresentano un’opportunità importante per arricchire l’offerta educativa e culturale dell’Università delle Tre Età.

Natale, tempo di doni e di festa. Anche per l'Università delle tre età di Tolentino che, mentre aveva ancora in corso un rapporto di collaborazione scientifica con l'università di Macerata, otteneva lo stesso riconoscimento dall'università di Camerino per realizzare attività formative, culturali e scientifiche rivolte agli iscritti, con il coinvolgimento di docenti e ricercatori dell'ateneo. Ciò a ulteriore conferma dell'affidabilità organizzativa e della buona qualità del lavoro svolto nei trentacinque anni di vita dall'associazione. Il numero degli iscritti, ancora in aumento, è giunto a sfiorare le 300 unità degli anni felici, prima delle difficoltà legate al Covid e al terremoto.

