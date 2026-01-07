Con chi ce l’aveva Spalletti? C’è chi offende con i video perché hanno amici che allenano da altre parti

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, Luciano Spalletti ha commentato alcune tensioni emerse sui social, sottolineando come alcune offese siano legate a amici che allenano in altre squadre. Le sue parole hanno sollevato interrogativi sulla natura delle critiche e sull’atmosfera interna al calcio italiano, evidenziando come le dinamiche tra allenatori e tifosi possano influenzare il clima sportivo.

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni enigmatiche in conferenza stampa. Con chi ce l’aveva il tecnico? Le parole di Spalletti. «Ci sono quelli che hanno a cuore gli amici che hanno da un’altra parte e tentano di mettere confusione con questi videino che si fanno con il cellulare in mano, con offese di tutti i generi. Perché? Perché hanno a cuore le sorti. hanno un amico, che allena da un’altra parte, hanno a cuore un’altra squadra. E fanno i fenomeni. Ti dicono che deve dire lui chi è che batte i rigori; come tutti i calci piazzati e fasi di possesso e non, sono cose dette, fatte vedere e scritte prima di ogni partita all’interno dello spogliatoio». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

