Con che pettorale partono Vinatzer e gli italiani oggi nello slalom di Madonna di Campiglio | orari e tv

Oggi, nello slalom di Madonna di Campiglio, Alex Vinatzer e gli altri atleti italiani scenderanno in pista per la seconda manche del circuito di Coppa del Mondo. Ecco gli orari di partenza e le informazioni su come seguire la gara in diretta tv. L’Italia si presenta con sei atleti, tra cui Vinatzer, impegnati a raggiungere risultati importanti in questa tappa sulle nevi trentine.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino scenderà con il pettorale numero 17 e sarà chiamato a fornire una prestazione di spessore lungo il cammino che conduce verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Saranno impegnati anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 18.00 E ALLE 21.00 L’appuntamento sul mitico Canalone Miramonti è per mercoledì 7 gennaio: prima manche sulla pista 3-Tre alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

