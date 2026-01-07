Tineco presenta al CES 2026 il suo nuovo approccio al Modern Living, creando uno spazio espositivo immersivo che richiama l’ambiente domestico. L’obiettivo è offrire una visione concreta di come i prodotti innovativi si integrino nella vita quotidiana, in modo semplice e funzionale. Un modo per esplorare le soluzioni Tineco pensate per migliorare il comfort e la praticità negli ambienti di casa.

Quest'anno al CES, Tineco supera il concetto tradizionale di stand espositivo, dando vita a uno spazio immersivo e visivamente coinvolgente ispirato alla casa, pensato per rispecchiare il modo in cui le persone vivono gli ambienti domestici. Nascono così diverse aree esperienziali, ognuna costruita attorno a specifiche identità di prodotto e a moderni concept di living. Un percorso fatto di ambientazioni tematiche che mostra come le soluzioni Tineco si inseriscano in modo naturale nei ritmi della vita quotidiana, attraverso i seguenti modelli di aspirapolvere e lavapavimenti: “Il CES è sempre stato il luogo ideale per raccontare il futuro, e quest'anno abbiamo deciso di ripensare anche il modo in cui lo presentiamo”, ha dichiarato Al CES sarà possibile scoprire anche il resto della gamma Tineco, tra cui le scope elettriche PURE ONE A90S e S70, e il premiato lavatappeti CARPET ONE Cruiser (inserito dalla rivista TIME nelle Best Inventions del 2025). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Tineco presenta il concetto di Modern Living al CES 2026

