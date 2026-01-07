Como uomo scivola sul ghiaccio in piazza Cavour | l’intervento dei militari in un video
Un video amatoriale riprende un uomo che scivola sul ghiaccio in piazza Cavour, Como, domenica 4 gennaio 2026. L’immagine, registrata da un visitatore, mostra l’intervento dei militari nelle prime ore della giornata. L’episodio si è svolto nel centro della città, attirando l’attenzione sulla situazione delle superfici ghiacciate in questo periodo invernale.
Un breve video, girato da un visitatore proveniente da fuori provincia domenica 4 gennaio 2026, documenta quanto accaduto in mattinata nel cuore di Como. Lungo la scalinata di piazza Cavour, resa insidiosa dal ghiaccio, un uomo è scivolato finendo in acqua. A intervenire prontamente sono stati i. 🔗 Leggi su Quicomo.it
