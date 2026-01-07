Como, tre passi in orbita Champions. Il Pisa resiste solo per un’ora.

Il Como conquista la terza vittoria consecutiva, battendo il Pisa 3-0 e rafforzando la propria posizione in classifica. La squadra lariana si avvicina alla zona Champions, con una partita da recuperare contro il Milan. Il Pisa, invece, resiste solo per un’ora prima di subire il definitivo sorpasso. Un risultato importante nel contesto della stagione, che testimonia l’ottimo stato di forma del Como.

di Enrico Levrini Terza vittoria consecutiva per il Como, con un 3-0 a Pisa che mette sempre più i lariani in corsa per la zona Champions, avendo ancora una partita da recuperare contro il Milan. Non è stata una vittoria facile come dice il punteggio: i toscani, nel primo tempo, hanno imbrigliato il Como, ma appena hanno osato di più, aprendo gli spazi, sono stati puniti. "Europa? Io non guardo mai la classifica, anche in caso di zona scudetto guardo la crescita della mia squadra e lavoro per il futuro - afferma Fabregas -. Questi sono obbiettivi per Milan, Inter e Napoli, noi ci dobbiamo pensare solo fra due o tre anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

