como aggredisce e minaccia con un coltello un disabile per rapinarlo

Lo scorso 23 novembre a Como, un uomo ha aggredito e minacciato con un coltello un 56enne disabile, avvicinandolo in un bar e seguendolo fino a un’area isolata. L’episodio ha portato all’identificazione e all’arresto del responsabile, che ha agito con l’intento di compiere una rapina. L’evento evidenzia l’importanza di mantenere la sicurezza e di vigilare contro ogni forma di violenza e intimidazione.

Como, 7 gennaio 2026 –  Lo scorso 23 novembre avrebbe avvicinato in un bar un 56enne disabile, lo avrebbe seguito fino a un'area appartata e poi aggredito con violenza e minacciato con un coltello per rapinarlo. Per questo ieri sera un 25enne moldavo, residente a Centro Valle Intelvi, in provincia di Como, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere emessa per lesioni personali volontarie, rapina aggravata e porto abusivo di arma da taglio.  Violenza sessuale, 69enne arrestato a Mariano Comense Cos’è successo . Le indagini –  fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Como in una nota – sono state "particolarmente delicate a causa delle condizioni di vulnerabilità della vittima, che inizialmente non era in grado di riconoscere il proprio aggressore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

