Como aggredisce e minaccia con un coltello un disabile per rapinarlo

Lo scorso 23 novembre a Como, un uomo ha aggredito e minacciato con un coltello un 56enne disabile, avvicinandolo in un bar e seguendolo fino a un’area isolata. L’episodio ha portato all’identificazione e all’arresto del responsabile, che ha agito con l’intento di compiere una rapina. L’evento evidenzia l’importanza di mantenere la sicurezza e di vigilare contro ogni forma di violenza e intimidazione.

Como, 7 gennaio 2026 – Lo scorso 23 novembre avrebbe avvicinato in un bar un 56enne disabile, lo avrebbe seguito fino a un'area appartata e poi aggredito con violenza e minacciato con un coltello per rapinarlo. Per questo ieri sera un 25enne moldavo, residente a Centro Valle Intelvi, in provincia di Como, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere emessa per lesioni personali volontarie, rapina aggravata e porto abusivo di arma da taglio. Violenza sessuale, 69enne arrestato a Mariano Comense Cos’è successo . Le indagini – fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Como in una nota – sono state "particolarmente delicate a causa delle condizioni di vulnerabilità della vittima, che inizialmente non era in grado di riconoscere il proprio aggressore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, aggredisce e minaccia con un coltello un disabile per rapinarlo Leggi anche: Minaccia i buttafuori di un locale con un coltello, poi l'amico aggredisce anche i carabinieri Leggi anche: Firenze: coppia minaccia con un coltello autista del bus, poi aggredisce due passanti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Como, aggredisce e minaccia con un coltello un disabile per rapinarlo - Prima lo ha avvicinato in un bar, poi lo ha atteso in un luogo appartato, armato, per picchiarlo: in manette un 25enne moldavo residente a Lanzo d’Intelvi ... ilgiorno.it

Aggredisce, minaccia col coltello e rapina disabile: un arresto dei Carabinieri in Valle Intelvi - Nella tarda serata del 6 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Centro Valle Intelvi, hanno arrestato un 25enne di nazionalità moldava, residente nel comune di Centro Valle Intelvi, in esecuzio ... comozero.it

Brescia, minaccia la madre e aggredisce il compagno con un coltello: arrestato 31enne - Fermato un 31enne bresciano, già in cura presso un centro psico sociale e con precedenti per maltrattamenti. quibrescia.it

