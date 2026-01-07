A Roma e Bologna si svolgono questa mattina i funerali di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi, tra le vittime italiane dell’incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno. L’evento ha causato la perdita di 40 vite, suscitando commozione e cordoglio nelle comunità coinvolte. Le cerimonie rappresentano un momento di raccoglimento e rispetto per le persone colpite da questa tragedia.

AGI - Si celebrano questa mattina a Roma e Bologna i funerali di Riccardo Minghetti, e di Giovanni Tamburi, due delle sei vittime italiane dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation a Crans-Montana che ha provocato 40 morti. Il feretro di Riccardi MInghetti è arrivato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur. Ad accoglierlo le massime autorità cittadine: il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i presenti anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e quello della salute Schillaci. Tantissimi i giovanissimi presenti per l'ultimo saluto al ragazzo, in particolare i compagni di classe e di scuola del liceo scientifico Cannizzaro, profondamente colpiti dalla tragedia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Commozione a Roma e Bologna per i funerali di Riccardo e Giovanni, vittime della strage di...

Leggi anche: Identificate le sei vittime italiane della strage: addio a Chiara, Giovanni, Sofia, Riccardo, Emanuele e Achille

Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Le news in diretta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“In memoria di Riccardo Minghetti”. Veglia e commozione, lo studente di Roma morto a Crans-Montana; Crans-Montana, la commozione in diretta dell'inviato del Tg La7; Crans-Montana, cinque salme rientrate in Italia: camere ardenti aperte e funerali in arrivo.

Crans Montana, la diretta dei funerali: a Roma la bara di Riccardo Minghetti accompagnata dalla mamma. Il cartello con le foto degli amici: «Vivi in tutti noi» - Gli studenti italiani tornano a scuola dopo le vacanze e in tutte le scuole italiane, oggi, 7 gennaio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime ... leggo.it