Commozione a Roma e Bologna per i funerali di Riccardo e Giovanni vittime della strage di
A Roma e Bologna si svolgono questa mattina i funerali di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi, tra le vittime italiane dell’incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno. L’evento ha causato la perdita di 40 vite, suscitando commozione e cordoglio nelle comunità coinvolte. Le cerimonie rappresentano un momento di raccoglimento e rispetto per le persone colpite da questa tragedia.
AGI - Si celebrano questa mattina a Roma e Bologna i funerali di Riccardo Minghetti, e di Giovanni Tamburi, due delle sei vittime italiane dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation a Crans-Montana che ha provocato 40 morti. Il feretro di Riccardi MInghetti è arrivato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur. Ad accoglierlo le massime autorità cittadine: il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i presenti anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e quello della salute Schillaci. Tantissimi i giovanissimi presenti per l'ultimo saluto al ragazzo, in particolare i compagni di classe e di scuola del liceo scientifico Cannizzaro, profondamente colpiti dalla tragedia. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Identificate le sei vittime italiane della strage: addio a Chiara, Giovanni, Sofia, Riccardo, Emanuele e Achille
Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Le news in diretta
“In memoria di Riccardo Minghetti”. Veglia e commozione, lo studente di Roma morto a Crans-Montana; Crans-Montana, la commozione in diretta dell'inviato del Tg La7; Crans-Montana, cinque salme rientrate in Italia: camere ardenti aperte e funerali in arrivo.
Crans Montana, la diretta dei funerali: a Roma la bara di Riccardo Minghetti accompagnata dalla mamma. Il cartello con le foto degli amici: «Vivi in tutti noi» - Gli studenti italiani tornano a scuola dopo le vacanze e in tutte le scuole italiane, oggi, 7 gennaio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime ... leggo.it
Crans Montana, oggi i funerali dei 5 ragazzi italiani a Milano, Roma, Bologna: un minuto di silenzio in tutte le scuole - Gli studenti italiani tornano a scuola dopo le vacanze e in tutte le scuole italiane, oggi, 7 gennaio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime ... ilmattino.it
Crans-Montana, i funerali delle vittime italiane a Milano, Bologna e Roma: minuto di silenzio nelle scuole - Mercoledì 7 gennaio a Milano, Roma, Bologna e Lugano i funerali di cinque delle sei vittime italiane della strage di Crans- virgilio.it
Ultima gara dell'anno. Viene a Roma l'amatissimo Daniele De Rossi col Genoa. Tanta commozione prima e dopo il match ma... in gara nessun sentimentalismo. 3 a 1 per noi e quarto posto in classifica confermato. Un motivo in più per accogliere il 2026 con u - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.