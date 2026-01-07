Come si supera un dolore così? | il post di Elettra Lamborghini dopo Crans-Montana e le centinaia di risposte commoventi dei follower

Dopo la tragedia di Crans-Montana, Elettra Lamborghini ha condiviso un messaggio di lutto sui social, suscitando numerosi commenti di supporto e solidarietà. Un gesto che ha inteso esprimere vicinanza e riflessione in un momento di grande dolore, creando un collegamento sincero tra lei e chi ha letto. In situazioni di perdita così devastanti, il confronto e il conforto reciproco diventano strumenti fondamentali per affrontare il lutto.

La tragedia di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un incendio al locale Le Constellation ha stroncato la vita di 40 persone, perlopiù adolescenti, ha spinto Elettra Lamborghini a condividere sui social un post sul lutto che ha creato una forte connessione tra i suoi follower e chiunque lo abbia letto. Nello specifico, la cantante si è chiesta: "Scusate la domanda. ma io a parte la mia cavalla che era tutto per me e la sua scomparsa mi ha devastato l'esistenza non ho mai vissuto (ringraziando il Signore) un vero lutto e mi chiedo sempre. Come si supera un dolore del genere, per la morte di un familiare? Cioè è davvero possibile? io inevitabilmente ogni tanto ci penso ma non so davvero come potrei fare.

