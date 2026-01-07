Come riconoscere l' infiammazione cronica di basso grado

L’ infiammazione cronica di basso grado è anche definita “ infiammazione silente ”. Nota come inflamming è una condizione infiammatoria che tende a manifestarsi sotto forma di digestione lenta, alterazione alla flora batterica, spossatezza quotidiana, improvvisa voglia di zuccheri, insonnia, difficoltà di concentrazione. Quali sono le cause dell’infiammazione di basso grado È spesso legata ad abitudini alimentari scorrette che sottopongono l’organismo ad uno stress prolungato che crea accumuli di proteina chiamati "inflammosomi ”. Quest’ultimi generano dei piccoli segnali infiammatori. Uno studio pubblicato su Nature Aging conferma quali sono gli effetti rischiosi per l’organismo di questi segnali infiammatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

