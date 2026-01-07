Come la destra vuole cambiare la legge sul consenso | se non è ‘riconoscibile' non è stupro
Il centrodestra propone di modificare la legge sul consenso, introducendo il requisito che sia
Il consenso ci sarà ma dovrà essere "riconoscibile". È come il centrodestra vuole modificare la legge sullo stupro bloccata lo scorso 25 novembre al Senato nonostante l'approvazione bipartisan a Montecitorio. A spiegarlo la relatrice della Lega, Giulia Bongiorno, che ha anticipato come cambierà il ddl. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: "Deve essere riconoscibile": così il governo cambia la legge sul consenso
Leggi anche: La destra vuole creare un ‘bosco rosso’ con telecamere dove far andare le donne per l’ultimo incontro con l’ex
ricciardi (pd): vergogna della destra che vuole cambiare la legge elettorale con la manovra a ridosso del voto; Il gran romanzo della legge elettorale; Alfieri (Pd): «Pronti a fermare colpi di mano delle destre sulla legge elettorale»; Toni Ricciardi: «La destra ha paura del voto all’estero. Ora modifica la legge per il referendum».
Come la destra vuole cambiare la legge sul consenso: se non è ‘riconoscibile’ non è stupro - È come il centrodestra vuole modificare la legge sullo stupro bloccata lo scorso 25 novembre al Senato nonostante l’approvazione bipartisan a ... fanpage.it
L.elettorale: Boccia, 'destra vuole cambiarla perché pensa di perdere' - “Sulla legge elettorale siamo alla solita destra, quando pensano di perdere vogliono cambiare le regole del gioco. iltempo.it
Il gran romanzo della legge elettorale - Schlein ripete da mesi di non voler trovarsi nelle condizioni di “governare con la destra”. ilfoglio.it
La destra vuole ancora una volta mettere a tacere Report. Non è una novità. Hanno sempre tentato di azzoppare e ostacolare il giornalismo d’inchiesta. Quello che mi domando è perché un senatore della Repubblica come Gasparri non dovrebbe voler saper - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.