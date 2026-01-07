Come iniziare il 2026 con il botto | Francesca Tocca posta il video della sua caduta durante una sfilata L’ex marito Raimondo Todaro commenta

Il 5 dicembre, durante una sfilata di moda, Francesca Tocca ha subito una caduta dalle scale mentre indossava un vestito lungo e tacchi a spillo. L'incidente è stato condiviso tramite un video pubblicato sui social, attirando l’attenzione del pubblico. Raimondo Todaro, ex marito di Tocca, ha commentato l’accaduto. Un episodio che ha suscitato riflessioni sulla sicurezza durante gli eventi pubblici e le sfide del mondo della moda.

Il vestito lungo, i tacchi a spillo e la caduta dalle scale. Lo scorso 5 dicembre Francesca Tocca è caduta da una scalinata durante una sfilata di moda. La ballerina ha postato il video del ruzzolone su Instagram con la descrizione: "Come iniziare il 2026 col BOTTO!". Tocca non ha riportato conseguenze dopo la caduta diventata virale sui social. Il post ha ricevuto oltre 21 mila like e più di 600 commenti. "Hahaha te se ama" ha scritto Giulia Stabile, vincitrice di Amici nel 2021. Oltre alla ballerina anche Pamela Prati, Samanta Togni e Raimondo Todaro hanno sdrammatizzato sulla caduta di Francesca.

