Come e quando riscuotere i premi della Lotteria Italia 2025-2026 | occhio alla scadenza

Scopri come e quando riscuotere i premi della Lotteria Italia 2025-2026. È importante conoscere le scadenze e le procedure per ritirare i premi in modo corretto. Con premi che arrivano fino a cinque milioni di euro, informarsi tempestivamente garantisce un'operazione senza problemi. Di seguito, le indicazioni utili per il ritiro e le date da ricordare.

Pioggia di milioni con la Lotteria Italia 2025-2026. Il primo premio da 5 milioni di euro è andato a Roma, non molto lontano dal secondo da 2.5 milioni, vinto da fortunato giocatore di Ciampino, mentre il terzo premio da 2 milioni è finito in provincia di Reggio Emilia.

