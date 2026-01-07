come distinguere neocon neotrump e soliti imbroglioni

Come riconoscere Neocon, Neotrump e altri imbroglioni? Spesso, chi cerca di difendere interessi poco trasparenti o di giustificare comportamenti discutibili utilizza strategie sottili, che sembrano distanziarsi dai protagonisti ma in realtà li sostengono. Osservare attentamente le argomentazioni e i toni può aiutare a individuare chi, dietro una facciata di neutralità, agisce per interessi poco chiari.

Fateci caso: quando qualcuno vuole difendere surrettiziamente i peggiori manigoldi del pianeta, quando vuole portare acqua al mulino della prepotenza più spudorata, ma senza darlo a vedere, anzi fingendo di prenderne persino le distanze, l’argomento è sempre lo stesso. Il prepotente di turno fa in realtà quello che fanno tutti gli altri, solo che lui, a differenza degli altri, non è ipocrita (quindi, se ne potrebbe concludere per semplice deduzione, non è affatto come tutti gli altri: è meglio). E giù l’elenco di tutte le malefatte di chi tenta di opporsi o anche solo si permette di criticarlo, dalla preistoria a oggi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

