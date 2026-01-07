Come capire in due secondi se possiedi uno dei biglietti vincente della Lotteria Italia.

Per scoprire in pochi secondi se il tuo biglietto della Lotteria Italia è vincente, puoi consultare i risultati ufficiali online. Visitando il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o utilizzando l’app My Lotteries, puoi verificare immediatamente se hai vinto il premio. Questa procedura semplice e rapida ti permette di controllare il tuo biglietto senza attese o complicazioni.

Se hai comprato un biglietto della Lotteria Italia, verificare se hai vinto è semplicissimo. Non serve più aspettare di vedere le liste sui giornali o in televisione: basta collegarsi al sito dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure scaricare l’app My Lotteries. Una volta lì, inserisci il numero stampato sul tuo tagliando e in pochi istanti saprai se la fortuna ti ha sorriso. L’estrazione della Befana 2025 ha confermato la Capitale come la città più fortunata d’Italia. Il premio più alto, 5 milioni di euro, è andato al biglietto T270462 venduto proprio a Roma. Ma non è finita: anche il secondo premio da 2,5 milioni è rimasto nel Lazio, precisamente a Ciampino (sempre provincia di Roma), con il tagliando E334755. 🔗 Leggi su Cultweb.it

