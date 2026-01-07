Come cambia il tabellone di Musetti a Hong Kong con l’eliminazione di Diallo | fuori un big server ora la sorpresa locale

Con l’eliminazione di Diallo, il tabellone di Hong Kong si modifica, aprendo nuove opportunità per i giocatori. Lorenzo Musetti, già vincitore all’inizio del 2026, affronta ora un percorso diverso nel torneo ATP250. La sconfitta del big server locale rappresenta un cambiamento significativo, che potrebbe influenzare gli incontri successivi e le possibilità di avanzamento del giovane tennista italiano.

Lorenzo Musetti ha iniziato il suo 2026 con una vittoria. L'azzurro si è imposto negli ottavi di finale dell'ATP250 di Hong Kong, torneo nel quale è la testa di serie n.1. Si è trattato di un successo in rimonta per il toscano contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Musetti ha accelerato nel secondo e ha prevalso nel terzo. Il risultato finale è stato di 6-7 (3) 6-2 6-4. Nei quarti di finale, si prevedeva che Musetti avrebbe dovuto affrontare il canadese Gabriel Diallo, noto per la sua abilità sui campi in cemento, opposto al padrone di casa Chak Lam Coleman Wong (n.

