Come abbinare il cardigan con la cintura e trasformare un capo confortevole in un alleato di stile sofisticato e contemporaneo

Scopri come trasformare un semplice cardigan con cintura in un elemento di stile raffinato e moderno. Abbinare correttamente questo capo permette di valorizzare la silhouette e di creare look eleganti senza rinunciare al comfort. Impara a distinguerti con soluzioni pratiche e di tendenza, dando nuova vita a un classico della stagione.

D imenticate la solita vestibilità oversize: come abbinare il cardigan con la cintura diventa il nuovo mantra di stagione. Un gesto semplice, ma capace di rivoluzionare il grande classico del guardaroba, stringendo il punto vita e donando carattere anche ai modelli più essenziali. Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Con la gonna midi La cintura sul cardigan bon ton. È l'abbinamento più elegante, non a caso avvistato anche in passerella per la stagione. Leggi anche › Dritte al punto. vita. Come reinventare il solito cardigan grazie alla cintura Con le borchie su un look total black Un maglioncino con bottoni tinta unita può cambiare personalità in un attimo.

