Coltelli denunce archiviate e un’espulsione mai eseguita | così Jelenic è rimasto libero fino all’omicidio del capotreno

L’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ha suscitato grande attenzione a Bologna. Il caso si collega a vicende giudiziarie passate di Jelenic, tra denunce archiviate e un’espulsione mai eseguita, che hanno consentito all’individuo di rimanere libero fino al tragico evento. Questo episodio solleva interrogativi sulla gestione delle misure di sicurezza e sul sistema giudiziario.

Omicidio Alessandro Ambrosio: ‘Ucciso per motivi abietti’. Non è solo la brutalità dell’ omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, a scuotere Bologna. A indignare, ora che l’indagine entra nella fase decisiva, è la catena di segnali ignorati che precede l’arresto di Marin Jelenic, 36enne croato fermato a Desenzano del Garda con l’accusa di averlo accoltellato a morte alle spalle, in un’area riservata ai dipendenti della stazione ferroviaria. Una sequenza di precedenti, controlli, provvedimenti mai eseguiti che oggi pesano come una responsabilità collettiva. Le aggravanti contestate e l’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

