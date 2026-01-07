Coltelli denunce archiviate e un’espulsione mai eseguita | così Jelenic è rimasto libero fino all’omicidio del capotreno

L’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ha suscitato grande attenzione a Bologna. Il caso si collega a vicende giudiziarie passate di Jelenic, tra denunce archiviate e un’espulsione mai eseguita, che hanno consentito all’individuo di rimanere libero fino al tragico evento. Questo episodio solleva interrogativi sulla gestione delle misure di sicurezza e sul sistema giudiziario.

