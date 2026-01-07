Coltellate all’agente Il tentato omicidio con un colpo al cuore Lo sparo e l’arresto

Un intervento delle forze dell'ordine in un condominio ha portato a un tentato omicidio, con un giovane nordafricano che ha ferito un agente al cuore con un coltello. L’individuo, in stato di agitazione, è stato successivamente arrestato. L’episodio evidenzia la tensione in situazioni di emergenza e la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

L'intervento in un condominio per una persona molesta. Il giovane nordafricano armato di coltello che fronteggia i poliziotti delle Volanti. I tentativi inutili di calmarlo. Poi il ventiquattrenne egiziano si avventa su un agente e gli sferra un paio di fendenti per uccidere: uno diretto al cuore, l'altro alla scapola sinistra. Fendenti letali, ma fortunatamente resi quasi inoffensivi in parte dalla giubba della divisa in parte dalla prontezza di riflessi del capo equipaggio della Volante Baggio, che riesce a bloccare il braccio dell'aggressore prima che possa affondare la lama nel petto del collega ventiduenne.

