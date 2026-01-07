Colpo Olimpia in Eurolega. Dominato il Panathinaikos.

L'Olimpia Milano conquista una vittoria importante in Eurolega, battendo il Panathinaikos con il punteggio di 74-87 ad Atene. La squadra biancorossa dimostra solidità e determinazione, consolidando la propria posizione nel torneo. Un risultato che rappresenta un passo avanti significativo nel percorso europeo, offrendo fiducia e motivazione per le prossime sfide.

Il finale più dolce è quello di Oaka. I biancorossi scacciano via i fantasmi: impresa con il Panathinaikos, 74-87 ad Atene. Milano riparte dalla difesa e tarpa le ali al talento infinito dei greci, asfissiandolo praticamente ad ogni azione. L’Armani si presenta con le assenze dell’ultimo minuto di Shields ed Ellis (affaticamenti muscolari), con la scelta di non rischiare infortuni più gravi, con l’obiettivo di recuperarli venerdì contro l’Efes. E quello che succede è decisamente incredibile, in positivo. Armoni Brooks, già decisivo 48 ore prima in Serie A, prende ancora per mano la squadra. Pesano i 24 punti (59 da 3) del 27enne che tira fuori la squadra dalle sabbie mobili nel momento più difficile del primo tempo e la conduce al successo nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

