Colpi di arma da fuoco contro la sede della Cgil di Primavalle a Roma | Trovati cinque fori

Nella giornata di ieri, la sede della Cgil a Primavalle, Roma, è stata colpita da cinque colpi di arma da fuoco. L’attacco ha provocato danni alle vetrate e alle serrande dell’edificio, dove sono stati rinvenuti cinque fori. L’episodio è attualmente sotto indagine; non si registrano feriti. L’evento ha suscitato preoccupazione nel quartiere e nel movimento sindacale.

Cinque colpi di arma da fuoco esplosi contro la sede della Cgil nel quartiere di Primavalle a Roma. Cinque fori, uno per per ciascuna delle vetrate e delle serrande della struttura. È quando denuncia in una nota il sindacato confederale di Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, sottolineando che il rinvenimento è avvenuto mercoledì mattina alla riapertura della sede. Il sindacato ha così chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sporto denuncia contro quello che la Cgil definisce un "gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente" la sede del sindacato "e nessun altro locale limitrofo".

